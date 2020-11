MotoGP sõitja tuleb Monza rallil Hyundai ridades starti

MotoGP hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Portugalis, kus 25-aastane Morbidelli püüab teist kohta kindlustada. Seejärel vahetab ta sõiduvahendit ja teeb Hyundai i20 R5 autoga Monzas kaasa WRC3 klassis.

"Olen äärmiselt põnevil, et mul on võimalik autoralli MM-sarjas kaasa teha," ütles Morbidelli. "Kindlasti on imeline olla maailma parimate sõitjate keskel, võistelda hoopis teisel spordialal."

"Usun, et see on väga põnev, aga samas pean kiiresti palju asju endale selgeks tegema ja kahtlemata pole kerge nii lühikese ajaga harjuda kaherattalise asemel neljarattalisega kihutama," lisas Morbidelli.

Monza ralli sõidetakse 3.-6. detsembrini.

Morbidelli pole esimene MotoGP sõitja, kes end rallis proovile on pannud – ka seitsmekordne maailmameister Valentino Rossi on WRC-sarjas võistlemas käinud.

"Teeme kõvasti tööd selle nimel, et Franco tunneks end roolis hästi," ütles Hyundai Itaalia tiimi juht Riccardo Scandola. "See on kogu meeskonnale paras väljakutse, aga kindlasti on see ka lõbus."