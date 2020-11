MM-tiitlit jahtiv Evans: ringrajal sõitmine saab keeruline olema

Autoralli MM-kalendri värskeim täiendus, Monza etapp, peetakse osaliselt vormel-1 etappide võõrustamise poolest tuntud Milano lähistel asuval Monza ringrajal, kuid ka lähipiirkonna mägi- ja metsateedel.

"Pärast oktoobris peetud Sardiinia rallit oleme keskendunud järgmisele etapile. Oleme alati tahtnud, et rallid toimuksid ja et saaksime pidada võimalikult palju etappe," kommenteeris Evans Toyota pressiteates. "Olen Monza ralli eel positiivselt meelestatud. Teame, et vajame väga head tulemust ja olema valmis endast parima andma."

"Korraldajatelt saadud videote põhjal tunduvad laupäevased kiiruskatsed mägedes väga kenad. Seal on väga kiired katsed asfaldil, mis võivad praegusel aastaajal osutuda parajaks väljakutseks. Meil on sellisel pinnasel selle autoga veidi vähe kogemust, aga Monte Carlos oli tunnetus hea ja teame, et auto on asfaldil tugev."

"Keeruline saab olema see, et kiiruskatsed ringrajal saavad olema mägede omadega võrreldes täiesti erinevad. Peame andma endast parima, et saada hea tunnetus ja autot vastavalt sellele kohandada," lisas MM-sarja üldliider.

Evans on kuue MM-ralliga kogunud 111 punkti. Sebastien Ogier jääb britist maha 14 silmaga, Thierry Neuville (Hyundai) kaotab 24 ja Ott Tänak (Hyundai) 28 punktiga.

16 kiiruskatsest koosnev 241,41-kilomeetrine Monza MM-etapp peetakse 4.-6. detsembril. Toyota meeskonda esindavad Itaalias lisaks Elfyn Evansile veel Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä.