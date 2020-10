CAS jättis nelja Venemaa bobisõitja varasema karistuse jõusse

2018. aasta veebruaris otsustas CAS tühistada osaliselt Zubkovi, Puškarjovi, Kasjanovi ja Huzini karistuse, kui rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) süüdistas neid Sotši olümpiamängudel aset leidnud dopinguskandaalis osalemise eest.

Nüüd leidis CAS, et need neli bobisõidu ja skeletoni koondise liiget siiski osalesid dopinguskandaalis ning jättis sportlaste tagasiulatuva kaheaastase võistluskeelu jõusse, mis hakkas kehtima 2018. aasta detsembrist. Lisaks on endiselt tühistatud kõik Kasjanovi tulemused alates 14. veebruarist 2014, Huzini tulemused alates 15. veebruarist 2014 ning Puškarjovi ja Zubkovi omad alates 23. veebruarist 2014.