Federer ei pruugi Austraalia lahtistel võistluskarussellile veel naasta

20-kordne slämmivõitja Roger Federer tunnistab, et kahest põlveoperatsioonist taastumine on võtnud oodatust kauem aega, mistõttu ei pruugi ta Austraalia lahtistel veel võistlustulle naasta.

"Lootsin oktoobris juba 100% valmis olla, kuid ma pole seda endiselt," kommenteeris Federer, kes lõi viimati turniiril kaasa tänavustel Austraalia lahtistel, kus kaotas poolfinaalis Novak Djokovicile. "Austraalia lahtistel osalemine saab olema viimase hetke otsus."

"Teine põlveoperatsioon oli suur hoop, aga viimase kuue kuu jooksul olen teinud pidevaid edusamme," lisas järgmise aasta augustis 40. sünnipäeva tähistav 20-kordne slämmivõitja. "Aga vaatame, kuidas järgmised kaks kuud lähevad. Olen viimasel ajal füüsiliselt palju vaeva näinud, vaatame nüüd, kuidas tennisega lood on."

Austraalia lahtised peaksid aset leidma 18.–31. jaanuaril, kuid on spekuleeritud, et aasta esimene slämmiturniir lükkub koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu veebruari. "Austraalia lahtiste jaoks on tegemist võidujooksuga aja vastu. Saab olema huvitav näha, kas see algab 8. veebruaril. Mind see loomulikult aitaks, kui mul oleks rohkem aega," lisas kuuel korral Austraalias võidutsenud Federer.

Pühapäeval valiti Federer kodumaal Šveitsi viimase 70 aasta parimaks sportlaseks. "Ma loodan, et mul on järgmisel aastal veel midagi pakkuda. Kui mitte, oleks see minu jaoks imeline viis lõpetada," lisas vanameister.