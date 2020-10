Murray: Nadali saavutus on spordiajaloo märkimiväärseim rekord

Liivaväljakute kuningas Nadal alistas finaalmängus maailma esireketi Novak Djokovici tulemusega 6:0, 6:2, 7:5 ning pälvis oma karjääri 20. suure slämmi tiitli. Täpselt sama palju on võite Roger Federeril.

"See on suurepärane saavutus. Ma ei usu, et keegi suudab seda, mida Rafael on Prantsusmaa lahtistel korda saatnud, kunagi korrata," rääkis Murray. "Ma arvan, et see on spordiajaloo üks märkimisväärsemaid rekordeid."

Murray ennustab, et karjääri lõppedes on kõige rohkem suure slämmi turniiride võite kas Nadalil või Djokovicil (17). "Oletades, et nad kõik püsivad heas vormis ja lõpetavad täpselt samas vanuses, siis ma usun, et enim võidab suure slämmi turniire kas Rafa või Novak," lisas Murray.