Prantsusmaa lahtised võivad ka 2021. aastal toimuda ebatraditsioonilisel ajal

Tänavu toimusid Prantsusmaa lahtised koroonaviiruse pandeemia tõttu septembris, vaid kaks nädalat peale US Openi suure slämmi turniiri. Turniiri korraldaja Guy Forgeti sõnul võib võistlus ka järgmisel aastal toimuda ebatraditsioonilisel ajal.

Kuna sel aastal sattus Prantsusmaa Tenniseföderatsioon (FFT) kuupäevade nihutamise tõttu suure kriitikarahe alla, siis soovitakse järgmisel aastal teistega rohkem arvestada.

"Ma olen kursis, et meid kritiseeriti tänavu kõvasti, kuna tõstsime Prantsusmaa lahtised maikuust septembrisse. Võtsime selle otsuse vastu väga kiirelt ning paljud olid meie peale seetõttu pahased ja mõned mängijad isegi üllatunud. Me tegime seda, mida pidasime hädavajalikuks," rääkis Forget. "Õnneks paljud on meile nüüd tagantjärele öelnud, et me toimisime õigesti. Kui järgmisel aastal peaks samamoodi juhtuma, siis üritame võistluse nihutamisest varem märku anda."