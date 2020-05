Kein Einastest sai Šveitsi murdmaasuusatamise A-koondise peatreener

"Minu vastutada on meeste A-koondis. Seal on kuus sportlast," selgitas Einaste enda uut positsiooni ERR-ile antud intervjuus. "Peatreener on meil otseselt üks sloveen – tema on naiste koondise peatreener ja tema vastutada on n-ö peatreeneri positsioon. A-koondise mehed on minu vastutusala ja siis on veel meeste B-koondis, mille peatreenerit veel otsitakse."

"Eelmine aasta meil ei olnud struktuur otseselt A- ja B-koondis – meil oli struktuur jaotatud sprindi ja distantsi järgi. Minu vastutusala oli sprinditüüpi sportlaste grupp, kus eelmine aasta oli seitse atleeti. Selles mõttes töö ja ülesanded on suhteliselt sarnased. Sealt sprindigrupist on kolm poissi samad ja kolm meest on eelmise aasta n-ö distantsigrupist. Otseselt muutuvad ootused ja vastutusala."

Enam kui aasta Šveitsis töötanud Einaste sõnul sihib ta koondisega medalivõite. "Tippspordis on ikka emotsioon see, mis on positiivne või negatiivne ja mis hoiab selle juures ja mulle see tippspordi arenguprotsess kui selline meeldib. Ka koondis ja atleetide koosseis on väga meeldiv ja sümpaatne. Selge on see, et kuna me eelmine hooaeg ühe teatesõidu MK-etapi sõitsime, kus jäime teiseks (Lahti MK-etapp 1. märtsil – toim.), siis ma eeldan, et suur lootus alaliidu poolt ja minul sisimas on teatesõidu olümpiamedal. See on see üks suur asi, mille suunas hakkame töötama."

Šveitsi koondise suurimaks nimetaks on kahtlemata neljakordne olümpiavõitja Dario Cologna, kellega Einastel on hea koostöö. "Ma arvan, et Dario Colognast väga palju nimekamaid murdmaasuusatajaid ei ole. Tema on meie grupis kõige nimekam ja nooremad atleedid vaatavad talle natuke alt üles."

"Minu esimesel aastal Šveitsis tegime küllaltki palju koostööd ja ma arvan, et sealt on meie kontakt küllaltki tugev ja ka tema poolt tuli see soov, et see aasta grupi koosseisud niimoodi moodustataks. Meil on avatud ja kahepoolne suhtlus, meil on mõlemal teineteisele midagi anda ja üldine tulem selle näol liigub õiges suunas."

Ehkki suusatajad said Šveitsis sel nädalal treeningutele naasta, Einaste neid hetkel juhendada ei saa. "11. maist võivad Šveitsis viieliikmelised grupid koos treenida ja seda ka poisid teevad. Mina isiklikult olen praegu Rootsis pere juures ja millal mina liitun – ma arvan, et see on praeguste eelduste kohaselt mai lõpus või juuni alguses. Nii kaua aitavad abilised treeningprotsessi läbi viia."