Šveitsi koondise treener Einaste: aitasin kaks spordiala kokku panna

"Me kindlasti ei olnud sellisel tasemel nagu oleme praegu. Kindlasti me ei ole veel ka päris seal, kus tahame olla," ütles Einaste intervjuus ERR-ile. "Eks kuni praeguseni on laskesuusatamises fookus alati lasketiirus olnud. Arvan, et esimene muutus on see, et ilma suusatamata sa ei ole tipus nagunii. Pead laskma, aga pead ka hästi sõitma. Selles mõttes oli see esimene muutus, mis tõime."

"Seal ei ole ainult see, mis sa lasketiirus teed, vaid sõltub ka, mis sa ülejäänud 20 või 10 km teed. Ma arvan, et see mentaliteedimuutus oli suurim muutus, et kaks spordiala on vaja kokku panna. Enne oli see fookus võib-olla natuke liigselt laskmisel," jätkas Einaste. "Murdmaamehena tulles tahaks muidugi veel rohkem murdmaafookust, aga ma arvan, et oleme hetkel hea kompromissi leidnud. Meil on hea fookus mõlemal pool ja see on see mentaliteet, mis olen muutnud. Ja proovinud võimalikult palju oma eelmisi kogemusi murdmaalt laskesuusatamisesse integreerida. Eks mingil määral pea ka kompromisse tegema, nii ta käib."

Kas selle võrra saab ka rahulikumalt hingata, et kohe uue olümpiatsükli esimesel võistlusel tehti tulemus ära? "See on treenerielu paratamatus, et iga päev peab olema valmis, et võib-olla läheb tšarter koju," naeris Einaste. "Aga kui ilma naljata, siis enesekindlusele on see kindlasti hea, kogu meeskonnale ja naiskonnale – näeme, et oleme õiges suunas läinud. Ma arvan, et vajasime seda."

Kui erinev on laskesuusamaailm murdmaamaailmast? "Mingid asjad on murdmaas paremad, mingid asjad on siin paremad. Siin on vaja kaks ala kokku panna, kindlasti palju fookust on laskmisel ja selle spetsiifikal," arutles Einaste. "Aga üldiselt suur pilt, kui reaalselt näed, siis tead, et laskesuusk on hetkel laineharjal ja murdmaa pole kahjuks seda marketingi või visiooni nii hästi ellu viinud, et seda ala laiendada. See on üks, mida Kesk-Euroopas kohe tunned. Näed, et ühel on täismaja ja fännid staadionil, teisel kuuled kõiki hooldemeeste hääli kolme kilomeetri kaugusele. See kahjuks on hetkel nii, aga võiks muutuda, et mõlemad alad on suured telealad. Aga tulles laskesuuska, saad kohe aru, miks see ala teles ennast müüb. Eks see põnevus ja meelelahutusefekt on suur ja sellest ma sain kiiresti aru."