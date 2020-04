"Selline tunne on nagu abikaasa küsiks peale 30 aastat kooselu lahutust," ütles Sundby Norra avaõigusliku ringhäälingule. "Äärmiselt imelik tunne on meeskonnast välja jääda."

Sundby lisas, et tegelikult ei tulnud Norra meestekoondise otsus talle välguna selgest taevast. "Mu abikaasa ootab meie kolmandat last, kes peaks sündima maikuus ja seetõttu ei ole ma omalt poolt piisavalt panustanud. Mul on olnud häid tulemusi, mis on aidanud mul meeskonnas püsida, aga viimane hooaeg kulges kehvalt."

Järgmiseks hooajaks kahaneb Norra meestekoondise koosseisu 15 liikmelt 12-le: nii sprindi kui ka tavadistantsi rühma kuulub kuus sportlast.

Teiste seas sai oma tahtlmise Johannes Hosflöt Kläbo, kes saab uuesti sprindirühma. Koos temaga kuuluvad sinna Sindre Björnestad Skar, Finn Haagen Krogh, Paal Golberg, Erik Valnes ja Havard Solas Taugböl.

Distantsimeeste kuuikusse kuuluvad Emil Iversen, Didrik Tönseth, Sjur Röthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger ja uue tulijana Martin Löwström Nyenget, aga mitte Sundby.

Sundby viimane hooaeg kulges kehvalt: varasemale 74-le ei lisandunud MK-sarjas ühtegi pjedestaalikohta, Tour de Ski jäi pooleli ja MK-hooaja lõpetas ta üldarvestuses kõigest 25. kohaga.

Üle-eelmisel hooajal näitas Oslos sündinud veteran aga tunduvalt paremat minekut, mida kroonis tema elu esimene individuaalne MM-tiitel - Seefeldi 15 km klassikatehnikasõidus.