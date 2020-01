Neprjajeva teenis Oberstdorfis kauaoodatud MK-etapivõidu

Juba eelsõidus päeva parimat minekut näidanud Neprjajeva edestas finišis MK-sarja sprindiarvestuses liidripositsiooni hoidvat Lampici 0,26 sekundiga, Diggins jäi 2,44 sekundi kaugusele. Esimese kuue hulka mahtusid veel ameeriklanna Sophie Caldwell (+3,62), rootslanna Linn Svahn (+5,16) ja norralanna Ane Appelkvist Stenseth (+30,20). Varem on Neprjajeva MK-sarja etapi võitnud vaid ühe korra. See juhtus 2018. aastal Itaalias Toblachis, kui ta pälvis esikoha 10 km vabatehnikasõidus. Tänavu on ta pjedestaali madalamatel astmetel seisnud neli korda. Lisaks pälvis venelanna teise koha veel Tour de Ski kokkuvõttes.

MK-sarja üldarvestuses liidripositsiooni hoidev Therese Johaug näitas eelsõidus 13. aega, kuid veerandfinaalist kaugemale ei jõudnud. Etapilt pälvis ta 17. koha.

MK-sarja sprindiarvestuses jätkab liidrikohal 355 punktiga Lampic. Teine on 285 silmaga Svahn ja kolmas 270-ga Neprjajeva. MK-sarja üldarvestuses jätkab ülivõimsa liidrina Johaug, kes edestab Neprjajeva 466 ja Heidi Wengi 533 punktiga.