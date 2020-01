Eesti suusasprinterid Oberstdorfi MK-etapil eelsõitudest edasi ei pääsenud, võit Kläbole

Eelsõidu parimale Johannes Hösflot Kläbole (3.25,39) kaotas eestlane 22,34 sekundiga, mis andis 72 mehe konkurentsis 60. tulemuse. Veerandfinaali pääsemisest jäi eestlast lahutama seitse sekundit. Martin Himma lõpetas võistluse 66. (+26,18) ja Henri Roos 67. (+26,32) positsioonil.

Ka finaalis ei saanud Kläbole keegi vastu. Norra suusastaar edestas kaasmaalasi Pal Golbergi ja Erik Valnesi vastavalt 1,99 ja 2,37 sekundiga. Neljandaks jäeti itaallane Federico Pellegrino (+3,06), viiendaks rootslane Oskar Svensson (+8,89) ja kuuendaks venelane Gleb Retivõhh (+9,66).

Sprindiarvestuses on MK-sarja liider Kläbo, kes on võitnud seitsmest etapist viis. Kogutud 350 punktiga edestab ta prantslast Lucas Chavanat'd 46 ja Retivõhhi 104 silmaga. MK-sarja üldarvestuses on esikohal venelane Aleksander Bolšunov, kel on punkte 1457. Teisel kohal asub Hosflöt 1222 ja kolmandal venelane Sergei Ustjugov 851 punktiga.