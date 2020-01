Turniiril 28. asetatud Kontaveit vormistas võidu 59 minutiga.

Keerutava tuulega sai paremini hakkama Kontaveit, kes ei andnud avasetis Sharmale mingit sõnaõigust. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 24 ja Sharma vaid seitse, seejuures tegi austraallanna 12 lihtviga Kontaveidi kahe vastu. Äralööke said mõlemad kirja kaks.

Kahe seti vahel kasutas Sharma võimalust WC-pausiks väljakult lahkuda ja seetõttu oli paus settide vahel pikem. Teine sett algas eestlannale tööõnnetusega, kui ta tegi enda servil kaks topeltviga järjest ja kaotas geimi nulliga. Kontaveit aga kogus end kiiresti ja võitis neli geimi järjest, minnes 4:1 juhtima. Siis õnnestus Sharmal mängu jooksul esimest korda servi hoida ja järgnevas geimis ka kaks murdepalli teenida, aga Kontaveit suutis need päästa ja hoopis ise taas Sharma servi murda ja seti 6:2 võita. Seejuures lõpetas Sharma matši topeltveaga.

Nii Kontaveit kui Sharma said kirja ühe serviässa, topeltvigu tegi Kontaveit kolm ja Sharma neli. Äralöökidest võitis eestlanna üheksa ja Sharma viis punkti, lihtvigu tegi aga Sharma koguni 28 ja Kontaveit 16. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 56 ja Sharma 31.

Kontaveit realiseeris üheksast murdevõimalusest kuus, Sharma suutis kolmest murdepallist ära kasutada ühe.

ANETT KONTAVEIT - ASTRA SHARMA 6:0, 6:2

Enne mängu:

Kontaveit ja Sharma on küll eakaaslased – mõlemad 24-aastased –, aga pole varem omavahel mänginud.

Kontaveidile on see viies kord mängida Austraalia lahtiste põhiturniiril, tema senine parim tulemus pärineb 2018. aastast, kui ta jõudis kaheksandikfinaali. Eelmisest aastast on Kontaveidil kaitsta teise ringi punktid.

Sharma mängis eelmisel aastal esimest korda kõikidel slämmiturniiridel ja tema parim tulemus pärineb just Austraalia lahtistelt, kus ta jõudis mullu teise ringi. Eelmise aasta kevadel jõudis Sharma esimest korda WTA turniiril finaali, kui jäi Kolumbias liival alla Amanda Anisimovale.