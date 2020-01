Kontaveit: minu plaan oli mängu dikteerida

"Minu plaan, nagu üldiselt ikka, on enda mängu mängida, agressiivne olla. Minu plaan oli mängu dikteerida," rääkis Kontaveit Eesti ajakirjanikele enda tänasest mängutaktikast.

"Esimese ja kolmanda setiga jäin küllaltki rahule, teisega üldse mitte. Esimese seti viimastes geimides ja teise seti alguses läks keskendumine natuke ära ja ei saanud seda kuidagi tagasi ning ma ei saanud kuidagi mängu ise sisse. Selline ebakindel tunne tekkis, aga hea meel on olla kolmandas ringis ja hea, et sellest üle sain otsustavas setis."

"Lõpetasin kolmandas setis punkte korralikumalt ja sain mängu tagasi sisse. Taktikaliselt ei muutnud midagi," kommenteeris Kontaveit otsustavas setis paranenud mängupilti.

Millistes aspektides oli Kontaveit vastasest täna parem? "Mina mängisin kindlasti palju agressiivsemalt kui tema. Tema mängustiil on teistsugune. Ma tegin piisavalt hästi, et ta väljakult välja mängida ja need pallid punktiks lüüa. Võib-olla mu serv on ka tiba parem kui temal. Lõpuks suutsin ta kolmandas setis oma agressiivse mänguga ära suruda."

Kolmandas ringis läheb Kontaveit vastamisi 6. asetatud šveitslanna Belinda Benciciga (WTA 7.), kes on Eesti esireketi sõnul küllaltki keeruline vastane. "Tal on viimasel ajal väga head tulemused olnud ja ta on hästi mänginud. Ta on kindlasti esikümne mängija ja raske vastane. Tema võitmiseks pean ma oma parimat tennist mängima ja loodetavasti ma suudan seda teha."