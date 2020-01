Kontaveit asus avasetti 5:0 juhtima ja tal oli ka kaks settpalli, et 6:0 võita, aga Sorribes Tormo suutis siis esimest korda servi hoida ja seejärel ka Kontaveidi servi murda. Kontaveit aga vastas kohe murdega, realiseerides lõpuks neljanda settpalli, võites seti 6:2.

Teises setis kaotas Kontaveit kohe enda pallingugeimi ja jäi 0:2 ning 1:3 kaotusseisu, kuid viigistas 3:3-le. Paraku kaotas ta siis kohe uuesti enda servi ja sellest Sorribes Tormole piisas, et sett 6:4 võita.

Otsustavas setis oli Sorribes Tormol taas kohe avageimis kaks murdepalli, aga sel korral suutis Kontaveit need päästa ja eestlanna võitis neli geimi järjest. Siis kaotas ta küll korra ka enda pallingugeimi, kuid murdis kohe uuesti Sorribes Tormo servi ja võitis seti kindlalt 6:1.

Kontaveit servis mängu jooksul ühe ässa ja tegi kolm topeltviga, Sorribes Tormo tegi kuus topeltviga. Äralöökidest teenis Kontaveit 43 punkti ja Sorribes Tormo vaid neli, samas kogunes Kontaveidil ka 45 lihtviga Sorribes Tormo 19 vastu. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 89 ja Sorribes Tormo 61.

Kontaveit realiseeris 12 murdevõimalusest seitse, Sorribes Tormo suutis kaheksast murdepallist ära kasutada neli.

Kolmandas ringis läheb Kontaveit vastamisi 6. asetatud šveitslanna Belinda Benciciga (WTA 7.), kes sai samuti tund ja 41 minutit kestnud kohtumises 7:5, 7:5 jagu lätlanna Jelena Ostapenkost (WTA 45.).

Mäletatavasti pidi Kontaveit Benciciga vastamisi minema ka mulluste USA lahtiste kolmandas ringis, aga Kontaveit andis viiruse tõttu loobumisvõidu. Eestlanna terviseprobleem osutus nii tõsiseks, et vajas väikest operatsiooni ja rohkem ta eelmisel hooajal enam mängida ei saanudki.

Seega polegi Kontaveit ja Bencic profituuril omavahel mänginud, küll aga olid nad väljakul vastamisi juunioritena – 2013. aasta Wimbledoni noorteturniiril sai toona 1. asetatud Bencic turniiril 13. asetatud Kontaveidist kolmandas ringis jagu 6:4, 4:6, 6:2.

ANETT KONTAVEIT - SARA SORRIBES TORMO 6:2, 4:6, 6:1

Enne mängu:

24-aastane Kontaveit alustas Austraalia lahtisi kindla võiduga, alistades avaringis alla tunni kestnud kohtumises 6:0, 6:2 korraldajate vabapääsmega põhitabelisse saanud austraallanna Astra Sharma (WTA 111.). 23-aastane Sorribes Tormo seevastu pidi oluliselt rohkem vaeva nägema – hispaanlanna sai veidi üle kahe tunni kestnud matšis 2:6, 6:1, 6:1 jagu venelanna Veronika Kudermetovast (WTA 40.).

Sorribes Tormole on see esimene kord Austraalia lahtistel avaringist edasi pääseda, üldse on see alles kolmas kord, kui ta on slämmiturniiril teise ringi jõudnud. Kontaveit on aga slämmidel kolmel korral jõudnud kaheksandikfinaali, Austraalias sai ta sellega hakkama 2018. aastal.

Omavahel on Kontaveit ja Sorribes Tormo mänginud kahel korral, mõlemad matšid olid eelmisel aastal slämmidel – Austraalia lahtiste avaringis oli Kontaveit parem 6:3, 6:2 ja USA lahtiste avaringis alistas Kontaveit hispaanlanna 6:1, 6:1.