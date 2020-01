Kontaveit: olud olid rasked, aga sain hakkama ja tegin ilusa mängu

"Olen oma mänguga küllaltki rahul. Ma ei oodanud väga midagi, sest polnud selle vastasega kunagi mänginud. Natuke olin kursis, mida ta teeb, aga ei teadnud, mida oodata," vahendab Delfi Kontaveidi kommentaare Eesti ajakirjanikele.

"Tingimused olid päris rasked. Tuul oli väga tugev. Pall lendas erinevatel väljakupooltel eri moodi, servides kas selja taha või täiesti ette. Arvan, et sain hästi hakkama ja tegin ilusa mängu."

Kontaveit tõdes, et vastase võetud paus pärast avasetti lõi ta natuke rütmist välja. "Ei ole mugav, kui vastane viieks minutiks väljakult lahkub, aga peab arvestama, et kõigil on õigus seda teha. Väljakule naastes lõi ta kohe väga hea tõrje ja alustas üldse teist setti paremini. Mul endal tulid tuule tõttu mõned vead sisse."

Teises ringis kohtub Kontaveit neljapäeval hispaanlanna Sara Sorribes Tormoga (WTA 91.), kelle ta eelmisel aastal nii Austraalia lahtiste kui ka US Openi avaringis kindlalt alistas.