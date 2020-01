Šarapova vihjas võimalikule karjääri lõpetamisele

2008. aastal Austraalias võidutsenud Šarapova jäi avaringis 3:6, 4:6 alla 19. asetatud Donna Vekicile. Kaotus tähendab, et venelanna langeb maailma edetabelis 366. kohale. Kuigi Šarapova saab suure tõenäosusega mitmele turniirile peale vabapääsmega, siis on selliselt positsioonilt tagasitulek äärmiselt raske, isegi ilma õlavigastuseta.

"Ma ei ole ainuke. Teate, ma võin rääkida teile oma kannatustest ja asjadest, millest ma olen oma õla tõttu läbi käinud, aga see ei ole minu loomuses," vastas Šarapova pressikonverentsil õlavigastust puudutanud küsimusele. "Ma olin siin. Ma panin ennast proovile. Nii raske kui see ka polnud, siis ma lõpetasin matši. Jah, see polnud tulemus, mida ma tahtsin."

Küsimusele, kas 15. kord Melbourne Parkis mängida jääb 32-aastasele venelannale viimaseks, vastas Šarapova: "Ma ei tea. Ma ei tea. Ma olen õnnelik, et sain tänavu siin mängida ja seda kõike tänu korraldajatele (vihjates vabapääsmele). Raske on öelda, mis järgmise 12 kuu jooksul juhtub."