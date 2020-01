Teise ringi jõudnud Nadal ei pea Federeri rekordi murdmist omette eesmärgiks

19-kordne suure slämmi turniiri võitja Nadal on ühe võidu kaugusel Roger Federeri rekordist, kuid tunnistas, et 20. tiitli võitmine ei ole talle omaette eesmärgiks. Hispaanlane usub, et pikas perspektiivis ei teeks rekord teda õnnelikumaks.

"Ainus asi, mille pärast ma pean muretsema, on see, kas ma jõuan oma parimale tasemele," ütles 33-aastane Nadal, kes mullu võidutses Prantsusmaa lahtistel ja US Openil. "Kui ma olen võimeline mängima oma parimat mängu, siis ma olen võimeline võidu nimel kaasa rääkima. Teisel juhul on see võimatu. Ma ei hooli, kas see on 20. või 15. või 16. suure slämmi tiitel. Ma hoolin lihtsalt mängimisest ja oma tennisekarjääri nautimisest. 20 ei ole number, milleni ma jõudma pean. Kui ma jõuan selleni, siis see on fantastiline. Kui ma võidan 21 tiitlit, siis see on veel parem. Kui ma jään 19 juurde, siis ma olen selle üle ka õnnelik. Ma ei mõtle tuleviku peale."

Teises ringis kohtub Nadal kas Federico Delbonisi (ATP 76.) või Joao Sousaga (ATP 59.).

Nadal võitis Austraalias viimati 2009. aastal, kui sai finaalis jagu Federerist. Peale seda on ta neljal korral jõudnud finaali. Mullu kaotas ta Novak Djokovicile ja 2017. aastal Federerile.

Turniiril 28. asetatud Jo-Wilfried Tsonga andis loobumisvõidu maailma 96. reketile Alexei Popyrinile peale seda, kui oli esimese seti võitnud 7:6 (5) ning teised kaks kaotanud 2:6, 1:6.