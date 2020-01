Kontaveit ja Kanepi said Austraalia lahtisteks soodsa loosi

24-aastane Sharma paikneb maailma edetabelis 110. real ja pääses põhiturniirile korraldajate vabapääsmega. Turniiril 28. asetatud Kontaveit pole varem Sharmaga mänginud. Võidu korral tuleb Kontaveidi teise ringi vastane paarist Sara Sorribes Tormo (WTA 88.) – Veronika Kudermetova (WTA 42.).

Asetatud mängijatest on Kontaveidiga samas veerandis veel šveitslanna Belinda Bencic (6. asetus), horvaatlanna Donna Vekic (19.), valgevenelanna Arina Sabalenka (11.), belglanna Elise Mertens (16.), tšehhitar Karolina Muchova (20.), ameeriklanna Danielle Collins (26.) ja rumeenlanna Simona Halep (4.).

Kaia Kanepi (WTA 100.) saab enda esimese vastase kvalifikatsioonist. Võidu korral võib ta teises ringis vastamisi minna 25. paigutusega venelanna Jekaterina Aleksandrovaga, kes kohtub esimeses ringis šveitslanna Jil Teichmanniga (WTA 67.).

Kanepiga samasse tabeliveerandisse kuuluvad asetatud mängijatest veel maailma esinumber Ashleigh Barty (1. asetus), Kasahstani mängija Jelena Rõbakina (29.), ameeriklanna Alison Riske (18.), horvaatlanna Petra Martic (13.), ameeriklanna Madison Keys (10.), kreeklanna Maria Sakkari (22.) ja tšehhitar Petra Kvitova (7.).

25-aastasele Kontaveidile on see viies kord mängida Austraalia lahtiste põhiturniiril, tema senine parim tulemus pärineb 2018. aastast, kui ta jõudis kaheksandikfinaali. Eelmisest aastast on Kontaveidil kaitsta teise ringi punktid.

34-aastane Kanepi on varem Austraalia lahtiste põhiturniiril mänginud kümnel korral ning jõudnud seal kahel korral kolmandasse ringi. Mullu pidi ta avaringis pärast esimese seti võitmist tunnistama võitluslikus mängus toonase maailma esireketi Simona Halepi paremust. Austraalia lahtised on ainus slämmiturniir, kus Kanepi ei ole kunagi veerandfinaali jõudnud.

Austraalia lahtiste põhiturniirimängudega tehakse algust esmaspäeval ja siis on võistlustules ka Kanepi, kuna avapäeval mängib naiste tabeli ülemine pool ja meeste tabeli alumine pool.

Tabelitippude esimesed vastased:

Kodupubliku ees mängiv esireket Ashleigh Barty ja tiitlikaitsja, tänavu kolmandana asetatud jaapanlanna Naomi Osaka loositi samasse tabelipoolde. Barty avaringivastane on Silver Karjuse juhendatav ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 120.), Osaka alustab Tšehhi tõusva tähe Marie Bouzkova (WTA 59.) vastu. Selles tabelipooles loositi avaringis kokku ka turniiri noorim ja turniiri vanim mängija ehk 15-aastane Coco Gauff (WTA 66.) läheb taas vastamisi 39-aastase Venus Williamsiga (WTA 55.). Mäletatavasti olid ameeriklannad vastamisi ka mulluse Wimbledoni avaringis ja siis sai Gauff väärt võidu. Ka praegu võib soosikuks pidada Gauffi, kuna Williams pole puusavigastuse tõttu Austraalia lahtiste eel ühtegi mängu mänginud.

Teist paigutust omav tšehhitar Karolina Pliškova kohtub avamängus prantslanna Kristina Mladenoviciga (WTA 39.), neljanda asetusega Halep läheb esimeses mängus vastamisi ameeriklanna Jennifer Bradyga (WTA 49.). Brady oli suurepärasest hoos hooaja avaturniiril Brisbane'is, kus alistas nii Maria Šarapova kui seejärel ka Barty.

Šarapova (WTA 145.) sai Austraalia lahtiste põhitabelisse vabapääsmega, avaringis kohtub ta 19. asetatud Vekiciga. Tänavusel turniiril 8. paigutatud ameeriklanna Serena Williams alustab turniiri noore venelanna Anastassia Potapova (WTA 90.) vastu.

Meeste seas püüab maailma teine reket Novak Djokovic Austraalias enda kaheksandat võitu, avaringis läheb tiitlikaitsja vastamisi sakslase Jan-Lennard Struffiga (ATP 37.). Temaga samas edetabelipooles on ka kolmandana asetatud šveitslane Roger Federer, kes alustab turniiri ameeriklase Steve Johnsoni (ATP 81.) vastu.

Maailma esireket, hispaanlane Rafael Nadal kohtub avaringis Boliivia mängija Hugo Dellieniga (ATP 72.), neljanda paigutusega venelane Daniil Medvedev läheb vastamisi ameeriklase Frances Tiafoe'ga (ATP 49.).