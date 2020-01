Dawid Kubacki pälvis Saksamaal karjääri kolmanda MK-etapivõidu

Nelja hüppemäe turneel võidutsenud Kubacki hea hooaeg sai jätku Saksamaal, kui 140,5 ja 141 meetri pikkused hüpped andsid 29-aastasele poolakale kokku 290,1 punkti, mis olid esikohaks piisavad.

Teise koha pälvis austerlane Stefan Kraft, kes sai 135,5 ja 140,5 meetri pikkuste õhulendude eest 283,7 punkti ning kolmanda koha teenis jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kelle hüpete pikkusteks mõõdeti mõlemal korral 138,5 meetrit. See andis talle 282,8 punkti.

Eesti suusahüppajaid stardis ei olnud.

Vaatamata sellele, et sakslane Karl Geiger sai kodusel MK-etapil alles 12. koha, siis jätkab ta MK-sarja üldarvestuses 841 punktiga esikohal. Kraft on teisel kohal 779 ja Kobayashi kolmandal kohal 715 punktiga. Kubacki on 15 etapiga kogunud 664 silma, millega on neljandal positsioonil. MK-sarja lõpuni jääb veel 16 etappi.