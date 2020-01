Aigro Nelja hüppemäe turneest: tulime treenima ja end parimatega võrdlema

Sportlike tulemuste kõrval oli turneel osalemine oluline tegelikult õige mitmes plaanis. Praegu Kesk-Euroopast Eesti poole teel olev Aigro rääkis Vikerraadiole telefonitsi oma muljetest. "Läksin võistlema treeningeesmärgiga, kuna kuskil hüpata ei saa: lund ei ole ja mäed pole valmis. Tulime turneele treenima ja eesmärgiga võrrelda ennast maailma parimatega. Turnee kokkuvõtteks võin öelda, et tegelikult läks hästi, kuna lõpuks saime suusafirmaga räägitud. Saame uued suusad, sest vanad ei kõlba kuskile. Nüüd tulime Frankfurdist läbi ja tegime uued hüppekombinesoonid, mis on kindlasti suur edasiminek."

Kui vaadata Saksamaal ja Austrias peetud Nelja hüppemäe turnee lõpp-protokolle, siis meie mehe võistlused olid justkui sarnasel tasemel. 20-aastane Aigro sai Obersdorfis 66., Garmisch-Partenkirchenis 64., Innsbruckis 63. ja Bischofshofenis 68. koha.

Mõistagi on reaalsuses nüansse ja olulisi momente tunduvalt rohkem. Neli mäge on küll meetrite poolest enam-vähem sama suured, kuid profiili poolest erinevad. "Kõige paremini tuli tehnika poolest välja Innsbrucki mäel. Seal oli rohkem pisiasjades kinni, võrreldes teiste mägedega. Kõik hüppemäed on erinevad, aga turnee ajal erines kõige rohkem Bischofshofeni mägi, kuna see on pika ja lauge hoovõtu rajaga ja samal ajal pika lennuga," kommenteeris Aigro.

Seekordse turnee võit läks Poola. Läbi aegade kolmanda poolakana pälvis võistluse kokkuvõttes esikoha 29-aastane Dawid Kubacki. Kubacki on ilmekas näide sellest, et suusahüppajana võib tippu jõuda ka sportlase jaoks kõrges vanuses. Mullu tuli poolakas Seefeldi MM-il normaalmäel maailmameistriks.

Uurisime Aigrolt lõpetuseks, kas tema hooaeg jätkub nüüd maailmakarikasarjas või läheb noormees järgmiseks võistlema kontinentaalkarikasarja. "Hetkel kohe ei oska seda öelda, kuna lähme Soomesse laagrisse. Üritame hüpped ja varustuse paika saada ja siis hüpete järgi otsustada. Suuski veel proovida ei saa, sest need saavad valmis Zakopane MK-etapiks."

Zakopane MK-etapp toimub 18.-19. jaanuarini ning loodetavasti suudab täienenud suusapargiga Aigro seal juba teisest klassist õhulende näidata.