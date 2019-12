Saskia Alusalu ootab uue aasta alguses ees kaks tiitlivõitlust

Tänavuse hooaja algus pole kiiruisutaja Saskia Alusalul kõige paremini läinud, viimased etapid Jaapanis ja Kasahstanis sõideti detsembrikuu sees, pärast seda tuli Alusalu koju lühikesele jõulupuhkusele. "Hästi palju reisimist on olnud ja see on olnud väga kurnav. Kasahstani kasutasin rohkem treeningvõistlusena, sest seal ei olnud ühtegi minu distantsi. Kogusin natuke punkte ja sellega täitsin ka kvalifikatsiooninormi, et EM-il peale saada," rääkis Alusalu ERR-ile.

Puhkus on lühike, pärast pühi sõitis Alusalu tagasi Saksamaale, sest jaanuaris ootab ees EM, veebruaris MM. Kas väikese vahega toimuvateks kaheks suureks tiitlivõistluseks on raske vormi ajastada? "Ikka on. Selles mõttes on lihtsam, et on vähem võistlusi, aga sellist treeningplokki on raske sisse tuua. Tuleb valikud teha ja pead vaatama, kus saad rohkem treeninguid teha."

Möödunud aastal olümpiamängude neljanda koha eest aasta sportlase tiitli teeninud Alusalu sõnul oli tiitel ise suureks tunnustuseks, kuid aunimetus ise pole elu kuigivõrd muutnud - see kulgeb ikka tippsportlasele tavapärases taktis, suuri esindusülesandeid see kaasa ei toonud. "Sain küll palju õnnesoove, aga kohustusi väga palju ei olnud. Sõitsin kohe järgmine päev laagrisse ja tegin rutiinset trenni."