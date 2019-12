Igihaljas Roger Federer valiti 17. aastat järjest fännide lemmikuks

Meeste tennise katuseorganisatsioon ATP avaldas tänavused auhinnasaajad, neist tähelepanuväärseim on fännide lemmiku tiitel, mille elav legend Roger Federer võitis juba 17. aastat järjest.

ATP fännide lemmiku auhinda on antud alates 2000. aastast. Fännid saavad oma lemmiku valida US Openi järgse maailma edetabeli 25 parema seast. Esimesel aastal pälvis tiitli brasiillane Gustavo Kuerten ja kahel järgmisel aastal venelane Marat Safin, alates 2003. aastast on aga igal aastal kindla võidu võtnud 20-kordne slämmivõitja, 38-aastane šveitslane Roger Federer.

Fännide lemmiku tiitlit jagatakse ka paarismängu arvestuses ning 14. korda pälvisid selle tunnustuse USA kaksikvennad Mike ja Bob Bryan.

Mitmes kategoorias valisid võitja kaasmängijad. Nii sai aasta tagasitulija tiitli Andy Murray, kes jaanuaris arvas, et on sunnitud karjääri lõpetama, aga käis siis puusaoperatsioonil ja naasis juunis võistlustulle, teenides kohe esimesel turniiril paarismängus võidukarika. Lisaks Murrayle kandideerisid selles kategoorias Andrei Rubljov, Jo-Wilfried Tsonga ja Stan Wawrinka.

Kõige rohkem arenenud mängijaks valisid kaasmängijad itaallase Matteo Berrettini. 23-aastane Berrettini kerkis maailma edetabelis 54. realt kaheksandaks ja jõudis esimest korda ATP finaalturniirile. Samas kategoorias kandideerisid veel Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev ja Stefanos Tsitsipas.

Aasta uustulnukaks valisid mängijad 18-aastase itaallase Jannik Sinneri, kes alustas aastat 553. kohalt ja lõpetas 78. positsioonil. Sinner tegi tänavu ATP tuuril võiduka debüüdi, lisaks sai ta võidu kirja ka Masters-sarja turniiril. Hooaja lõpus triumfeeris Sinner tulevikulootuste finaalturniiril. Uustulnuka tiitlile kandideerisid ka ülejäänud tulevikulootuste finaalturniiril mänginud – Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich Fokina, Miomir Kecmanovic, Corentin Moutet, Alexei Popyrin, Casper Ruud ja Mikael Ymer.

Stefan Edbergi nimelise spordimehelikkuse auhinna pälvis teist aastat järjest ja ühtekokku kolmandat korda maailma esireket Rafael Nadal. Ka selles kategoorias hääletasid kaasmängijad.

ATP andis aasta humanitaartöö auhinna Kevin Andersonile, kes toetab mitmeid heategevusorganisatsioone. Parimaks ajakirjanikuks valiti austraallane Courtney Walsh.

Treenerid valisid enda seast aasta treeneriks Gilles Cervara, kelle juhendamisel tegi Daniil Medvedev ülivõimsa hooaja, lõpetades 59 võiduga. Treenerite elutööauhinna pälvis 74-aastane austraallane Tony Roche, kes on teiste seas juhendanud Federeri, Lleyton Hewittit, Patrick Rafterit ja Ivan Lendlit.