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Kolm päeva kestnud katsumus tõi Külli Sizaskile MM-tiitli

Teised alad
Külli Sizask
Külli Sizask Autor/allikas: The OCR Report / Spartan Race Trifecta World Championships 2026
Teised alad

Eesti takistusjooksja Külli Sizask võitis Kreekas toimunud Spartan Race Trifecta maailmameistrivõistlused. Kolm päeva kestnud võistlusel alistas eestlanna maailma tippsportlased ning edestas oma lähimat konkurenti, ameeriklannat Nicole Mericle'it koguni kaheksa minuti ja 22 sekundiga.

Pühapäeval kulmineerunud maailmameistrivõistlustel tuli sportlastel kolmel järjestikusel päeval läbida kolm erinevat takistusjooksudistantsi: sprint, super ja beast. Maailmameister selgitati kõigi kolme distantsi aegade liitmisel.

Reedel võitis Sizask sprindi ajaga 43.22, edestades Mericle'it minuti ja 13 sekundiga. Laupäeval super distantsil sai ta teise koha, kaotades ameeriklannale täpselt sama tulemusega.

See tähendas, et pühapäeval alustati beast'i täpselt viigiseisult. Öö läbi sadanud vihm oli muutnud võistlusraja ja takistused väga libedaks, mis tegi niigi raske distantsi veelgi nõudlikumaks. Sizask näitas vastupidavust ja suutis oma jooksukiiruse maksma panna. Ta läbis distantsi ajaga 2:21.13, edestades Mericle'it kaheksa minuti ja 22 sekundiga.

Kolme päeva kokkuvõttes saavutas Sizask maailmameistritiitli koguajaga 4:17.55. Teise koha saanud Mericle'i koguaeg oli 4:26.17 ja kolmandaks tuli ameeriklanna Annie Dube ajaga 4:35.44.

Värske maailmameister selgitas, et otsustavale päevale mindi kindla võistlusplaaniga. "Suur plaan oli kiiresti joosta ja jooksuga konkurentidega vahe sisse teha. Tahtsin tekitada piisava ajavaru juhuks, kui mõnel takistusel peaks midagi ebaõnnestuma. Muidugi oli kõik väga raske. Öö läbi sadanud vihm muutis raja ja takistused väga libedaks," kirjeldas Sizask oma võistlusstrateegiat.

Kolm järjestikust võistluspäeva panid proovile nii sportlaste füüsilise vastupidavuse kui ka vaimse tugevuse. Eriti oluliseks kujunes oskus taastuda võistluspäevade vahel ning säilitada otsustaval distantsil maksimaalne sooritusvõime.

Sizask soovib tänada kõiki inimesi, kes on teda selle saavutuseni jõudmisel toetanud – treenereid, toetajaid, lähedasi ning eelkõige oma perekonda, kelle mõistmine ja toetus on võimaldanud pühenduda tippspordile.

Alles tänavu juulis saavutas eestlanna Spartan Race Ultra maailmameistrivõistlustel hõbemedali. Nüüd, vaid mõned kuud hiljem, suutis ta tõusta maailma kõrgeimale poodiumiastmele ka Trifecta maailmameistrivõistlustel. Trifecta formaat on takistusjooksus üks mitmekülgsemaid katsumusi, sest nõuab sportlaselt korraga kiirust, jõudu, tehnilist osavust ja väga head vastupidavust.

Toimetaja: Siim Boikov

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