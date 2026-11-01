Memphise võidumarss sai jätku

Memphise vägesid vedasid Cameron Boozer 27, Isaiah Stewart 24 ja G.G. Jackson 22 punktiga. Cam Spencer korjas kümme silma, aga panustas koguni 13 resultatiivse sööduga. Sacramentole ei piisanud ka Darius Acuff juuniori 38 punktist ega Domantas Sabonise 14 lauapallist ja kaheksast tulemuslikust söödust.

Memphis Grizzlies on alustanud nüüd hooaega kuue võiduga järjest ja meeskonna rekordist ollakse vaid ühe võidu kaugusel. Sacramento hooaja algus on kulgenud täpselt vastupidiselt - klubi on kaotanud kuus esimest kohtumist.

Victor Wembanyama aitas San Antonio Spursi 43 punkti ja kuue viskeblokeeringuga ning aitas omad kodus 121:111 (34:28, 26:33, 33:27, 28:23) võiduni Minnesota Timberwolvesi üle.

Tasavägine kohtumine leidis aset Charlotte'is, kus kohalik Hornets kaotas Philadelphia 76ersile 104:109 (37:27, 17:30, 29:20, 21:32). Tyrese Maxey tõi võitjate kasuks 38 punkti.

Tulemused: Utah - Portland 90:112, Charlotte - Philadelphia 104:109, New Orleans - Atlanta 121:99, Memphis - Sacramento 136:105, Milwaukee - Cleveland 111:136, San Antonio - Minnesota 121:111, Houston - Oklahoma City 119:98.