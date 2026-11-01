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Raieste klubi kogus Hispaanias rekordilise punktisaagi

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: UCAM Murcia CB
Korvpall

Eesti korvpallur Sander Raieste klubi Murcia alistas Hispaania kõrgliiga kuuendas voorus kodus Lleida Forca 125:98 (34:21, 26:19, 25:25, 40:33) ja kirjutas tabelisse kolme kaotuse kõrvale kolmanda võidu.

Tegemist oli Murcia jaoks mitmel moel ajalooliselt resultatiivse mänguga: 125 punkti on meeskonna kõigi aegade rekord Hispaania kõrgliigas ja samuti pole kunagi varem visatud poolajaga nii palju kui 65 silma.

Raieste viibis platsil 16 minutit, viskas viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 3/3), võttis neli lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu ja tegi ühe vea. Meeskonda vedasid Howard Sant-Roos 24, Michael Forrest 22 ja Dylan Ennis 19 silmaga. Kaotajatele tõi Jame Batemon 20 punkti.

Kui Forca jaoks oli see viies kaotus järjest, siis Murciale teine võit järjest. Kokkuvõttes annab bilanss 3-3 neile tabelis koha keskpaigas. Järgmisena tuleb aga nädala pärast sõita külla üldliider Madridi Realile.

Hetkel on Real võitnud kõik viis senipeetud kohtumist. Sellega ollakse hooaja varasest faasist hoolimata kindlal liidrikohal, sest kõik teised on kaotanud vähemalt kaks kohtumist.

Toimetaja: Siim Boikov

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