Kalev jäi põnevusmängus Zellile alla, Viimsi kaotas avaveerandi 30 punktiga

Korvpalli Eesti-Läti liigas pidi Bigbank/Kalev laupäeval kodusaalis tunnistama Riia Zelli 93:87 paremust. Kaotuse said kirja ka mõlemad Keila meeskonnad ning Viimsi.

Külalismeeskond Zelli lõpetas avaveerandi viimase kahe ja poole minutiga tehtud 11:0 vahespurdiga ja hoidis Bigbank/Kalevit nullil ka teise veerandaja esimesed neli minutit. Ka teise perioodi lõpetas Zelli tugevalt ning läks vaheajale 45:38 eduseisus.

Kolmas veerandaeg kuulus aga kodumeeskonnale: Bigbank/Kalev tabas oma 14 kahepunktiviskest üheksa ja 11 vabaviskest kümme, võitis veerandaja 35:22 ja kasvatas eduseisu ka kaheksapunktiliseks. Sealjuures saadeti teise tehnilise vea saanud Zelli noor peatreener Rokas Kondratavicius kaks minutit enne perioodi lõppu varakult riietusruumi.

Otsustavad kümme minutit möödusid punkt-punktis. Kolm minutit enne kohtumise lõppu viis Tony Perkins külalised kahe punktiga juhtima ja pärast Falko möödaviset suurendas Klavs Cavars Zelli edu neljapunktiliseks, Kevaughn Alleni ja Hugo Toomi läbimurded hoidsid võõrustajaid veel mängus, aga Jacob Falko kaotas otsustaval rünnakul 20 sekundit enne lõpusireeni Kalevi vasturünnakul palli ning lõpuks tuli leppida kuuepunktilise kaotusega.

Falko ja Allen tõid Bigbank/Kalevi kasuks 19 punkti, Falko panustas ka seitsme resultatiivse söödu ja nelja vaheltlõikega, Allen lisas kuus korvisöötu ning Toom 14 punkti ja üheksa lauapalli. Zellit vedanud Perkins kogus 28 punkti (vabavisked 11/12). Bigbank/Kalev on tabelis nelja võidu ja kolme kaotusega seitsmendal kohal, Zelli on jätkuvalt kaotuseta.

Eesti klubide omavahelises vastasseisus ei jätnud TalTech/Alexela Keila KK-le võimalust ning teenis 79:58 võidu. Oliver Metsalu viskas võitjate kasuks 15 punkti ja võttis kümme lauapalli. Viimsi kaotas BK Liepajale juba avaveerandi 7:37 ning kogu kohtumise 54:112, sealjuures jäädi lauavõitluses alla 24:49. Keila Basket jäi Ogrele võõrsil alla 77:101.

Korvpalliõhtu lõpetas aga võimsa esitusega Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes sai tugeva teise poolaja toel 86:74 jagu seni kaotuseta püsinud Riia VEF-ist.

Tabeliseis:

1. Riia Zelli 7-0

2. Riia VEF 7-1

3. Valmiera 6-1

4. Ventspils 6-2

5. Tartu 5-2

6. TalTech 6-3

7. Bigbank/Kalev 4-3

8. Riia Juuniorid 3-3

9. Ogre 3-4

10. Pärnu 2-3

11. Keila KK 3-5

12. Liepaja 2-5

13. Viimsi 1-8

14. Läti Ülikool 1-8

15. Keila Basket 0-8