Tihe kalender nõuab korvpallurite füüsise täpset timmimist

Kolmel Eesti korvpalliklubil - Bigbank/Kalevil, Tartu Ülikool Maks & Mooritsal ning BC Pärnul - on hooaja esimesed kuud kahes sarjas kaasa tegemise tõttu eriti mänguderohked. Tihe graafik, millele lisanduvad reisimised, nõuavad treeningute planeerimisel mitmete muutujatega arvestamist.

"Brett [Nõmm, Bigbank/Kalevi peatreener] on meil väga ajudega treener ja kaasaegne treener, kes ikkagi jagab seda mängukoormus nädalate lõikes väga hästi," sõnas Bigbank/Kalevi füsioterapeut Priit Lehismets ERR-ile.

"Kui kolmapäeviti on tavaliselt euromäng, siis neljapäeval võtab ta hästi rahulikult nende mängijatega, kel oli rohkem minuteid. Neljapäeval saavad tavaliselt need rohkem koormust, kes ei mänginud. Põhivennad puhkavad, teevad väikse jõusaali. Siis on juba reedel ettevalmistus laupäevaseks mänguks."

Et pingelisel ajal on väga oluline mängijatepoolne tagasiside, otsustas samuti mõlemas sarjas kaasa tegev BC Pärnu selle hooaja alguses veelgi enam süvitsi minna.

"Iga treeningu järel mehed annavad subjektiivselt ühest kümneni skaalani tagasiside, kui raske treening või mäng nende jaoks oli ja see aitab meil päris hästi hinnata meeste akuutset treeningkoormust ja läbi selle saame natukenegi tagada seda, et väldiksime ülekoormusvigastusi või liigset koormust mängijatele," selgitas meeskonna füsioterapeut Mari-Ann Peiker.

Et jõusaaliaega on meeskonnal vähe, käiakse seal ka mängujärgselt. "Tänagi läheme meestega ka peale mängu jõusaali ja teeme seal oma harjutused ära," lausus Tartu Ülikool Maks & Moorits füsioterapeut Mattias Kuusik sel nädalal pärast mängu. "Muidu pole meil lihtsalt aega jõusaalis olla. Saame nädalas ühe mängueelse treeningu ehk päev varem ja paremal juhul veel ühe, kui reisimist pole."

"Laupäeval peale mängu läheme jõusaali ja teeme ühe normaalse jõu peale," ütles Lehismets enne nädalavahetust. "Proovime ikkagi nii, et kaks korda nädalas miinimum leida jõusaaliaega, mis toimib väga hästi."

Sellises rütmis tuleb toimida veidi vähem kui kuu. Siis tuleb klubidel liigas päästev paus. "Novembri koondiseaken oli juba korralik jõusaalinädal pandud. 50 protsenti palli, 50 protsenti jõusaal," kirjeldas Kuusik. "Seal peame natuke proovime üles boost'ida selle nädalaga, mis meil on, võistkonda. Sest selge on see, et me ei suuda seda jõuvõimekust sellisel määral üleval hoida selles tihedas graafikus, nagu tahaks."