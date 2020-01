Meeste tennise hooaja esimese turniirivõidu pälvis venelane

Kui 32 minutit kestnud avasett möödus Rubljovi jaoks pigem lihtsalt, siis teises setis tuli võitja otsustada kiires lõppmängus. Venelasel oli kolm matšpalli enne, kui ta lõpuks võidu teenis. Tund aega ja 28 minuttit kestnud kohtumise jooksul servis Rubljov kolm ässa, Moutet tegi kolm topeltviga.

"See on imeline. Mulle on alati meeldinud siin mängida. Ma naudin siin viibimist väga ja turniiri võitmine on minu jaoks väga eriline," ütles Rubljov. "Imeline on hooaega selliselt alustada ja ma loodan seda taset hoida."

Mõlemad finaali jõudnud mehed tõusevad uuel nädala maailma edetabelis karjääri parimatele kohtadele. Rubljov jõuab esmakordselt 20 parema sekka ning Moutet esimese 75 hulka.