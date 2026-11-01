Sidney Crosby vallutab uusi tippe

Crosby andis kohtumise kolmandal minutil resultatiivse söödu Erik Karlssoni avaväravale ja see tähistas ühtlasi tema karjääri põhiturniiri 1112. tulemuslikku söötu. Sellega kerkis Crosby ühe meeskonna eest antud resultatiivsete söötude arvestuses NHL-is kõigi aegade esikohale.

Teine maamärk saabus kolmandal perioodil, kui Crosby viskas ka värava. See tähendas tema kolmandat resultatiivspunkti mängust ja kasvatas karjääri kogusumma 1771, millega jõudis järele Marcel Dionne'ile, kellega jagab nüüd vastavas tabelis kuuendat kohta.

Neist jääb ettepoole vaid viis mängijat: Wayne Gretzky (2857 punkti), Jaromir Jagr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850) ja Ron Francis (1798). Kõigist peale Dionne'i on Crosby pidanud aga vähem kohtumisi (1434).

NHL-is on meeskonnad pidanud tänavusel hooajal 12-16 kohtumist. Hetkel on kõige paremat minekut näidanud viimased kolm kohtumist võitnud Stanley karikakaitsja Carolina Hurricanes, kel koos 24 punkti. Läänekonverentsis juhib Connor McDavidi eestvedamisel 22 punktiga Edmonton Oilers.