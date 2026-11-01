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Panter kaotas kodujääl eduseisust

Jäähoki
Vilnius Hockey Punks - HC Panther.
Vilnius Hockey Punks - HC Panther. Autor/allikas: LHF
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter kaotas Balti liiga kohtumises kodus Vilnius Punksile 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) ja sai tabelisse kolmanda kaotuse viimasest neljast mängust.

Pärast väravateta avakolmandikku õnnestus Nikita Puzakovil teisel perioodil Panter juhtima viia, aga vähem kui minut hiljem 36-aastane Povilas Verenis viigistas. Vilniuse võiduvärava viskas viimasel kolmandikul Ilja Cetvertak.

Seejuures lõpetas Vilniuse klubi kolmemängulise kaotusteseeria. Pühapäeval kohtuvad võistkonnad omavahel uuesti ja hetkel tabelis kolmandal kohal oleval Panteril avaneb võimalus võtta revanš.

Toimetaja: Siim Boikov

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