Marc Marquez astus sammu kaheksanda MM-tiitli suunas

Marc Marquez startis pühapäevasele põhisõidule teiselt positsioonilt, aga suutis esimeses kurvis parimalt kohalt teele läinud venda Alexit edestada. Viimane küll taastas kiirelt liidriseisuse, aga sõitis järgmise kurvi laiaks ja kaotas positsiooni taas. Pärast seda enam Marc ei eksinud ja ületas finišijoone esimesena.

See tõstis tema punktisumma 399-ni ehk ta kasvatas edu lähima jälitaja Jorge Martini ees 44 silmale. Martin ise jäi Malaisia etapilt kõrvale, sest taastub endiselt randmevigastusest. Ta küll üritas laupäevasel treeningul tsiklit taltsutada, aga tunamullusel maailmameistril oli ilmselgelt keeruline ja võistlemisest tuli loobuda.

MM-sarja hooaja lõpuni jääb vaid kolm etappi ja võit Sepangis kasvatas tublisti Marquezi šansse võita oma kaheksas maailmameistritiitel. "Sõitsime täiuslikult, olen äärmiselt rahul," sõnas ta finišis. "Kuid mu suhtumine ei tohi muutuda. Pean säilitama keskendatuse ja jätkama pingutamist. Sõite on jäänud vähe, kuid ees ootab palju olulisi hetki. Seega peame olema väga kindlad."

Heitluses Sepangi etapi teise koha nimel duelleeris Alex Marquez laupäeval sprindi võitnud Acostaga. Viimane püsis mitu ringi tema kannul, kuni sooritas sõidu keskpaigas meisterliku möödasõidu. Vahe liidriga oli selleks hetkeks tema jaoks siiski liialt suur.

Esikolmikule järgnesid Ai Ogura (Trakchouse; +6,759), Enea Bastianini (KTM; +10,896), Marco Bezzecchi (Aprilia; +11,259), Luca Marini (Honda; +17,724) ja Fabio Di Giannantonio (VR46; +17,790).

Järgmine etapp toimub juba nädala pärast Kataris. Seoses rahutu olukorraga piirkonnas on sõitjad avaldanud vastuseisu, aga praeguse seisuga peaks GP Lusaili ringrajal toimuma planeeritult.