Valencia publik jättis tänavu kaheksandat korda maailmameistriks tulnud, aga paari päeva eest lõpetamisest teatanud Marqueziga hüvasti. Samuti sai viimasel korral näha praeguseid tuhandekuubikuliste mootoritega tsikleid.

Marquezile kingiti pühapäeval punakuldsetes toonides Ducati mootorratas ja kuldne kiiver. Need tähistasid tema kaheksandat MotoGP meistritiitlit ja kokku kümnendat maailmameistritiitlit tema särava karjääri jooksul.

Seejuures ei saanud vanemale vennale võistlusrajal elada Alex Marquez, kelle raske bronhospasm viis haiglasse. Ta naasis siiski ringrajale, et emmata oma vanemat venda hetkel, mil Marc garaažist väljus. Samal ajal olid ka teiste meeskondade liikmed kogunenud austuse avaldamiseks boksiteele.

Muinasjutulist lõpplahendust siiski ei tulnud, sest Fernandez ületas finišijoone esimesena. Marquez oli oma kaheksanda – ja sellega rekordi kordava – tiitli kuninglikus klassis kindlustanud juba eelviimasel etapil Portugalis. Kolmandana lõpetas KTM-i sõitja Pedro Acosta (+2,418).

"Sellest ei osanud ma isegi oma parimates unenägudes unistada," sõnas Fernandez. "Oli äärmiselt raske teda [Marquezi] enda selja taga hoida. Kõik teavad, et ta on imeline – ta on ajaloo parim sõitja. Ta surus terve 25 ringi vältel. Kuid lõpuks õnnestus just minul võtta 1000 cm³ ajastu viimane võit. Nii et jah, olen väga õnnelik... täiuslik lõpp."

Fernandezi võit aitas Aprilial esimest korda ajaloos edestada Ducatit ja võita konstruktorite meistritiitli.

Pärast karjääri viimast finišijoone ületamist peatus Marquez raja ääres, kus temaga liitusid kõik teised stardirivis olnud sõitjad, et avaldada austust ühele spordiala kõigi aegade suurkujule. "Nautisin seda viimast võidusõitu väga – naeratasin isegi kiivri all," sõnas hispaanlane pärast karjääri 135. poodiumikohta.

"Mingil hetkel mõtlesin: "Ehk on võit siiski võimalik," ja ​​andsin endast kõik. Kuid lõpuks olid rehvid mõistagi liialt kulunud."

"Olen ​​väga, väga õnnelik, et sain sõita koos nii suurepäraste sportlastega ja areneda MotoGP sarjas," jätkas ala legend. "Olen osa MotoGP-st ja MotoGP jääb alati minu eluks... Andsin mootorratastele kõik, mis mul anda oli, ja mootorrattad on andnud mulle väga palju. Seega – aitäh teile ja nautige seda spordiala!"

MM-sarja kokkuvõttes teenis Marquez võitjana 459 punkti. Teiseks tuli Valencias neljandana lõpetanud itaallane Marco Bezzecchi (Aprilia) 419 ja kolmandaks viienda koha saanud Jorge Martin (Aprilia) 416 punktiga.