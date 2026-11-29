172,4-kilomeetrise võidusõidu võitis hiinlane Houwang Cao (Camp Cycling Team) ajaga 3:44.16. Sekund hiljem finišeerisid tema kaasmaalased Ruidong Wang ja Wentao Sun (mõlemad Li Ning Star) ning Pajur, vahendab EJL.ee.

"Mul oli ka üldkokkuvõttes palju mängus, seega keskendusin lisaks etapile ka sellele,"" rääkis Pajur võistluse järel. "Sõit oli väga lahtine ja kogu aeg käis ründamine. Olin kahes põhilises äraminekus ja viimane neist jäi lõpuni ette."

"Ees oli paarkümmend meest, kellest üks sai enne sprinti minema ja teda me kinni ei püüdnud. Grupisprindis olin kolmas. Pidin korralikult vaeva nägema, et üldarvestuses ohtlikud mehed minema ei saaks, nii et sprindijalg oli lõpus üsna krampis. Lõpuks siis etapil neljas ja üldkokkuvõttes teine. Võib rahule jääda!"

Pajur teenis viimasel etapil 100 punkti, lõpetades sarja 445 punktiga. Üldvõidu pälvis Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 570 punktiga. Kokku võisteldi kuue etapi jooksul 1048,7 kilomeetrit.