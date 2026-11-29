Eesti koondis jõudis laupäevases võistlussõidus hea allatuulelõigu järel alumisse märki teisena. Gennakeri langetamisel tekkis aga purje falli sõlm, mida meeskonnal ei õnnestunud lahti saada.

Eesti koondise kapteni Karl-Hannes Tagu sõnul muutis olukorra keeruliseks ka alumiste rajamärkide paiknemine kalda vahetus läheduses. Et vältida jahi randa triivimist, tuli ohutuse tagamiseks fall läbi lõigata. Selleks saadi nuga appi tulnud kaatrilt.

Tagu sõnul oli meeskond enne manöövrit falli kontrollinud, kuid pidevalt kasutuses olevate võistlusjahtide otstesse võivad aja jooksul tekkida keerud, mis soodustavad sõlmede tekkimist. "Oli lihtsalt täielik ebaõnn, aga homme (pühapäeval - toim.) on veel tegelikult võimalus," sõnas Tagu.

Laupäevase võistlussõidu võitis tiitlikaitsja Ungari, teisena lõpetas Tahiti ning kolmandana Ecuador. Pärast 1/16-finaalringi kolme sõitu juhib alagruppi Ungari (11 punkti), teine on Tahiti (6), kolmas Eesti (4) ja neljas Ecuador (4).

Pühapäeval toimuv viimane võistlussõit annab topeltpunktid. Sõiduvõidu korral kindlustaks Eesti pääsu järgmisesse finaalringi, teise koha puhul sõltub edasipääs konkurentide tulemustest.

Eestlastel on tänavusel SSL Gold Cupil seljataga seitse võistlussõitu, millest kolmes on saavutatud esikoht, kahes teine ja ühes kolmas koht. Üks sõit on katkestatud.

Rio finaalsõitude seerias osaleb 40 riiki ning võitja selgub 13. detsembril.

Eesti koondise võistluskoosseis Rios: Karl-Hannes Tagu (kapten), Mati Sepp (roolimees), Ago Rebane, Janno Hool, Taavi Valter Taveter, Kevin Melvin Aasav, Maris Seersant, Jasper Rufus Rytövaara, Eliise Raamat, Angus Aarna Ant ja Karl Kolk.