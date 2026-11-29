Täna kell 17.00 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Kontiolahtis, kus on viimase alana kavas naiste 7,5 km sprindisõit. Võistlust kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Hanna Hinsberg.

Kokku on stardis 102 naist ning eestlastest lähevad rajale Tuuli Tomingas (number 23), Regina Ermits (32), Susan Külm (53) ja Hanna-Brita Kaasik (84).

Reedese tavadistantsi võitnud rootslanna Elvira Öberg stardib 42. naisena. Kodupubliku suurimad lootused on Suvi Minkkinenil (50). Möödunud hooajal sprindi kristallgloobuse ja ka MK-sarja üldvõidu saavutanud prantslanna Lou Jeanmonnot võistleb numbri all 44.