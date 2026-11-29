Palmeiras läbis alagrupifaasi kolme võidu, kahe viigi ja ühe kaotusega ning lülitas play-off'is konkurentsist välja paraguaylaste Cerro Porteno, ecuadorlaste Quito LDU ja koduse rivaali Fluminense.

Laupäeval Uruguay pealinnas Montevideos toimunud finaalis kohtus Palmeiras Argentina klubi Estudiantesega, kes sai poolfinaalis penaltitega jagu tiitlikaitsjast Flamengost, kellele Palmeiras mulluses finaalis kaotas.

Palmeiras alistas Estudiantese paraguaylasest ääreründaja Ramon Sosa 52. minutil löödud väravast 1:0 ning tuli tiitlivõitjaks neljandat korda.

Võidukasse meeskonda kuuluvad Euroopa jalgpallisõprade jaoks sellised tuttavad mängijad nagu kauaaegne Manchester Unitedi poolkaitsja Andreas Pereira, endine Barcelona ründaja Vitor Roque, kunagine Rooma Lazio ääreründaja Felipe Anderson ning suvisel MM-finaalturniiril Paraguay koondises kaptenipaela kandnud kaitsja Gustavo Gomez.

Brasiilia klubid on alates 2019. aastast võitnud kõik finaalid, kusjuures Palmeiras või Flamengo on triumfeerinud kaheksast finaalist kuues. Nelja tiitliga jääb Palmeiras alla üksnes Argentina klubidele Independientele (seitse tiitlit) ja Boca Juniorsile (kuus) ning uruguaylaste Penarolile (viis). Estudiantesel on samuti neli Libertadorese tiitlit, aga neist viimane jääb juba aastasse 2009.