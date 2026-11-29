Keefe nimetati Wizardsi peatreeneriks 2023/24 hooaja keskel ning esimese kahe täispika hooaja jooksul kogus meeskond tema käe all kokku 35 võitu.

Käimasolevaks hooajaks täiendas Wizards koosseisu Anthony Davise, Trae Youngi ja tänavuse draft'i esivaliku AJ Dybantsaga. Hooaeg algas paljulubavalt, sest esimesest seitsmest mängust võideti neli, aga seejärel kaotati järgmisest 13 mängust kümme, kusjuures kuues mängus olid vastased Wizardsist üle vähemalt 15 punktiga.

Wizards määras ülejäänud hooajaks peatreeneri ametisse senise abitreeneri Adam Caporni, kellest sai esimene austraallasest juhendaja liiga ajaloos. Ta on ühtlasi Austraalia rahvusmeeskonna peatreener.

Wizards ei ole play-off mängudele jõudnud alates 2021. aastast ning viimati lõpetati põhihooaeg positiivse võitude-kaotustega saldoga 2018. aastal. Hetkel asub Wizards idakonverentsis seitsme võidu ja 13 kaotusega 11. kohal.

Ülejäänud tulemused:

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 116:118

Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder 119:111

Chicago Bulls - Indiana Pacers 108:107

Houston Rockets - Philadelphia 76ers 131:93