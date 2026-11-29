Täna kell 13.45 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Kontiolahtis. Võistluspäeva avab meeste 10 km sprint. Kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Hanna Hinsberg.

Eesti meestest pääseb esimesena rajale Rene Zahkna, kes on stardijärjekorras kaheksas. Mark-Markos Kehva alustab 63., Kristo Siimer 79. ja Karl Rasmus Tiislär 107. mehena.

Eelmisel hooajal moodustasid sprindisõitude kokkuvõttes esiviisiku Sturla Holm Lägreid (täna stardinumbriga 50), Sebastian Samuelsson (54), Eric Perrot (52), Tommaso Giacomel (48) ja Philipp Nawrath (38). Esimene sprindisõidu võit kuulus mullu Johan-Olav Botnile (58).