Ilves kuulus kogu sõidu vältel suurde liidripunti. Ta lõpetas 2,5 km pikkuse avaringi üheksandana (+4,1), tõusis poolel maal neljandaks (+1,3), aga langes kolmanda ringiga 11. kohale (+4,9). Finišijoone ületas Ilves üheksandana, kaotust võitjale kogunes 5,7 sekundit.

Tasavägises lõpuheitluses pani oma paremuse maksma norralane Jens Luraas Oftebro, kes edestas 0,6 sekundiga austerlast Fabio Obermeyri ja 1,4 sekundiga sakslast Manuel Faissti (+1,4).

Reedel esikoha saavutanud Einar Luraas Oftebro oli neljas (+3,4) ja laupäevane võitja Stefan Rettenegger kaheksas (+4,4).

Lõpliku paremusjärjestuse paneb paika hüppevõistlus, mis algab kell 12.00.