X!

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

Tennis
Jelena Rõbakina
Jelena Rõbakina Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tennise naiste maailma esinumber Jelena Rõbakina teatas laupäeval, et ei osale pühapäeval USA-s Indian Wellsis algaval WTA aastalõputurniiril.

Aastalõputurniiri tiitlikaitsja Rõbakina teatas laupäeval, et ei ole füüsiliselt valmis Indian Wellsis võistlema ning kavatseb järgmisele hooajale mõeldes taastuda.

"Mul on kurb kõigile fännidele ja toetajatele teada anda, et pean paraku tänavusest WTA aastalõputurniirist loobuma. Mul on olnud suurepärane hooaeg, aga mu keha ei ole võistlemiseks valmis. Võtan aega, et kodus puhata ja taastuda ning 2027. aastaks valmistuda," kirjutas Rõbakina pressiteates.

Tänavuste USA lahtiste järel Arina Sabalenka ette maailma esireketiks kerkinud Rõbakina koha võtab esimeses grupis endale ukrainlanna Marta Kostjuk. Lisaks USA lahtiste tiitlile võitis Rõbakina aasta alguses ka Austraalia lahtised. Oktoobri lõpus jättis Rõbakina kaelavigastuse tõttu pooleli Tokyo turniiri.

Esimesse gruppi kuuluvad Indian Wellsis nüüd Kostjuk, Coco Gauff, Jessica Pegula ja Linda Noskova. Teises grupis hakkavad tiitlit jahtima Sabalenka, Mirra Andrejeva, Elina Svitolina ning Karolina Muchova.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

22:59

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

16:12

Tamm alistas Hiinas endise maailma 139. reketi ja jõudis finaali

14:05

Tenniserahvas valis aasta parimateks Lajali ja Neeli

10:36

Kaks matšpalli päästnud Alcaraz pääses Mastersil nelja hulka

06.11

Anikina peab vigastuse tõttu aastalõputurniiri finaalist loobuma

06.11

Ameeriklaste duellis jäi peale Shelton

06.11

Treeneriga koostöö lõpetanud Sinner lõi käed rootslasega

06.11

Järjekordse asetatud mängija alistanud Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

06.11

Fritz säilitas lootuse finaalturniirile pääseda, ees ootab Alcaraz

06.11

Carol Plakk kaotas võitlusliku mängu, kuid pääseb WTA edetabelisse

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Tamm alistas kindlalt endise juunioride esireketi

04.11

Zverev sai esimeses mängus esireketina ajaloolise kaotuse

04.11

Kristjan Tamm alustas üksikmängu kindla võiduga

04.11

Monfils jättis tennisega hüvasti: see on minu jaoks väga raske hetk

multimeedia

sport.err.ee uudised

23:32

Merily Väster tuli noorte olümpial rannamaadluses seitsmendaks

22:59

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

22:30

Eesti väravavaht: meil oli palju noori, aga suutsime ikka taset säilitada

22:21

ETV spordisaade, 7. november

21:57

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks Uuendatud

21:54

Raske graafiku küüsis Kuusmaa: natuke jäi korvpallimõistusest puudu Uuendatud

21:30

Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka Uuendatud

20:56

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

20:38

Cyclo-crossi maailmameister võitis ka EM-tiitli, Allik debüüdil 27.

19:56

Poola meedia: Hugo Toom liitub Poola kõrgliigaklubiga

19:27

Aasta motosportlaseks valiti valitsev maailmameister Kevin Saar

17:47

Saksamaa valinud Gouram jäi koondise nimekirjast välja

17:06

Maailma tippkoondis korraldas enne mängu Eestiga rekordilise väravatesaju

16:33

VIDEO | Vastuoluline otsus kustutas valusal moel Kalju medalilootused

16:12

Tamm alistas Hiinas endise maailma 139. reketi ja jõudis finaali

15:48

Täiesti löödud Männilaan: lihtsalt nii tohutult valus

15:25

VIDEO | Levadia ja Kalju lõpetasid hooaja emotsionaalsete väravatega

15:10

VIDEO | 0:2 taga olnud Paide jõudis kiirelt viigini

14:05

Tenniserahvas valis aasta parimateks Lajali ja Neeli

13:41

Mistra sai võõrsil jagu Tabasalust

loetumad

21:57

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks Uuendatud

06.11

Tribuntsov püstitas Poolas uue rahvusrekordi

09:11

Eneli Jefimova teenis USA-s kolm võitu ja aitas oma ülikooli tiitlini

08:51

Kristaps Porzingis võtab tervise tõttu NBA-st aja maha

06.11

Eesti jäähokikoondis viskas otsustaval perioodil Rumeeniale kolm väravat

09:32

Doncici viskekontsert tõi LA Lakersile võidu, heas hoos ka San Antonio

06.11

Triatleet Evamaria Albert avas noorte suveolümpiamängudel Eesti medaliarve Uuendatud

17:06

Maailma tippkoondis korraldas enne mängu Eestiga rekordilise väravatesaju

20:56

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

16:33

VIDEO | Vastuoluline otsus kustutas valusal moel Kalju medalilootused

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo