Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

Aastalõputurniiri tiitlikaitsja Rõbakina teatas laupäeval, et ei ole füüsiliselt valmis Indian Wellsis võistlema ning kavatseb järgmisele hooajale mõeldes taastuda.

"Mul on kurb kõigile fännidele ja toetajatele teada anda, et pean paraku tänavusest WTA aastalõputurniirist loobuma. Mul on olnud suurepärane hooaeg, aga mu keha ei ole võistlemiseks valmis. Võtan aega, et kodus puhata ja taastuda ning 2027. aastaks valmistuda," kirjutas Rõbakina pressiteates.

Tänavuste USA lahtiste järel Arina Sabalenka ette maailma esireketiks kerkinud Rõbakina koha võtab esimeses grupis endale ukrainlanna Marta Kostjuk. Lisaks USA lahtiste tiitlile võitis Rõbakina aasta alguses ka Austraalia lahtised. Oktoobri lõpus jättis Rõbakina kaelavigastuse tõttu pooleli Tokyo turniiri.

Esimesse gruppi kuuluvad Indian Wellsis nüüd Kostjuk, Coco Gauff, Jessica Pegula ja Linda Noskova. Teises grupis hakkavad tiitlit jahtima Sabalenka, Mirra Andrejeva, Elina Svitolina ning Karolina Muchova.