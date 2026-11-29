Serviti oli võitnud Tšehhi klubi Praha Dukla vastu esimese mängu kodus 36:32 ja kohtus pühapäeval sama vastasega võõrsil. Esimene poolaeg kulges tasavägiselt ja lõppes viigiga 15:15.

Teisel poolajal pääses Serviti paaril korral juhtima, aga eduseisult 24:23 viskasid Dukla mängijad koguni kuus väravat järjest. Mitmel korral sai Eesti klubi vahe kolmele väravale, aga kohtumine lõppes siiski Dukla neljaväravalise 32:28 võiduga.

See tähendas karistusvisete seeriat, kus paraku oli edukam kodumeeskond skooriga 5:3 ja pääses edasi kaheksandikfinaali.

Serviti kasuks viskas Jürgen Rooba üheksa ja Hendrik Varul kaheksa väravat. Tõnis Kase saagiks jäi viis, Mathias Rebasel neli ja Alfred Timmol kolm tabamust. Ühe värava viskasid Ülljo Pihus ja Stanislav Holodjuk. Võitjate parim oli tosina tabamusega Jakub Svitak.