Itaalia viisid reedel finaali Lorenzo Musetti ja Andrea Vavassori, kes alistasid otsustavas paarismängus Tšehhi duo Jiri Lehecka ja Tomaš Machaci 3:6, 6:1, 7:6 (4).

Üksikmängus võitis Musetti 6:3, 6:4 tulemusega Jakub Menšikut, aga järgmises matšis sai Lehecka jagu Flavio Cobollist 6:2, 1:6, 6:3.

Itaalia on Davise karikavõistlustel triumfeerinud kolmel järjestikusel aastal. Viimasena võitis neli järjestikust tiitlit USA koondis 1970. aastate alguses.

Teises poolfinaalis lähevad laupäeval vastamisi Hispaania ja Suurbritannia. Hispaania võitis kaheksa parema seas Austriat koondtulemusega 2:0 ning Suurbritannia oli Saksamaast üle 2:1. Finaal peetakse pühapäeval.