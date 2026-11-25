Esimeses setis sai Malõgina seisul 6:5 servida seti võidule, aga kaotas siiski geimi ja pidi paremuse maksma panema alles kiires lõppmängus, kus asus juhtima 3:0 ja 5:2. Seejärel teenis Fruhvirtova kolm punkti järjest, aga Malõgina ei lasknud siiski võimalust käest.

Teises setis jäi Malõgina kaks korda murde taha, aga lõpetas matši seisult 2:3 nelja geimivõiduga järjest. Seejuures kaitses ta seitsmendas geimis kolm murdepalli.

Kuigi hetkel asub Fruhvirtova maailma edetabeli teises sajas, siis paremal juhul on ta küündinud ka 50 parema hulka. 2023. aasta Austraalia lahtistel pääses tšehhitar koguni neljandasse ringi ja tema nimel on ka üks WTA 250 kategooria turniirivõit.