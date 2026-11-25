Malõgina alistas kunagise maailma 49. reketi
Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 300.) alistas Slovakkias Trnavas toimuval W75 kategooria ITF-i turniiri avaringis teise paigutusega tšehhitar Linda Fruhvirtova (WTA 168.) 7:6 (7:5), 6:3.
Esimeses setis sai Malõgina seisul 6:5 servida seti võidule, aga kaotas siiski geimi ja pidi paremuse maksma panema alles kiires lõppmängus, kus asus juhtima 3:0 ja 5:2. Seejärel teenis Fruhvirtova kolm punkti järjest, aga Malõgina ei lasknud siiski võimalust käest.
Teises setis jäi Malõgina kaks korda murde taha, aga lõpetas matši seisult 2:3 nelja geimivõiduga järjest. Seejuures kaitses ta seitsmendas geimis kolm murdepalli.
Kuigi hetkel asub Fruhvirtova maailma edetabeli teises sajas, siis paremal juhul on ta küündinud ka 50 parema hulka. 2023. aasta Austraalia lahtistel pääses tšehhitar koguni neljandasse ringi ja tema nimel on ka üks WTA 250 kategooria turniirivõit.
Toimetaja: Siim Boikov