Prantsusmaa päevaleht L'Equipe kirjutab, et 31-aastane Rinderknech keeldus tänavu juunis Bretagne'is dopinguagendile proovi andmast, sest lahkus parasjagu kodust, et rongile jõuda.

L'Equipe'i teatel andis Rinderknech ka allkirja, millega kinnitas ametlikult proovist keeldumist, mistõttu võib teda oodata maksimaalne ehk nelja aasta pikkune võistluskeeld. Muu meedia on käinud välja võimaluse, et tekkis arusaamatus ning tennisist võis arvata, et kirja läheb ebaõnnestunud testikatse, mitte sulaselge loobumine.

Rinderknecht kommenteeris kolmapäeva hommikul sotsiaalmeedias juhtunut ka ise. "Olen juba [tennise puhtuse eest võitlevale] ITIA-le teada andnud, et lükkan süüdistuse tagasi ning olen juba palunud juhtumit uurida iseseisval komiteel. Olen kindel, et seejärel saab mu nimi puhtaks. Ma ei ole kunagi keelatud aineid kasutanud ning olen oma raske tööga tulnud saavutuste üle väga uhke," kirjutas prantslane.

Rinderknech on kõigil slämmiturniiridel jõudnud vähemalt teise ringi. Mullu oli tema senise karjääri edukaim aasta, kui ta murdis USA lahtistel neljandasse ringi, mängis oma esimeses ATP 1000 turniiri finaalis ning kerkis kevadel maailma edetabelis 24. kohale.