Vormel-1 MM-sarja hooaja eelviimase etapi Kataris võitis tänavune maailmameister Kimi Antonelli (Mercedes), kes edestas konkurente enam kui poole minutiga.

Võistluse alguses asus juhtima parimalt positsioonilt teele läinud George Russell (Mercedes), kelle kannul hakkas aga Antonelli peagi möödasõitu üritama ja neljandal ringil ei jäänud ka kokkupõrge kaugele. Seepeale pidi Mercedese tiim oma piloote korrale kutsuma.

LIGHTS OUT IN QATAR! WATCH THE RACE START! #F1 #QatarGP https://t.co/tSRL4C26wj — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Watch Antonelli and Russell almost come together on Lap 4 #F1 #QatarGP https://t.co/5RHomY79SM — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Sõidu keskpaigas hakkas vahepeal kaugemal olnud Antonelli tiimikaaslasele uuesti lähenema, aga otsustavaks sai Russelli pikk boksipeatus 35. ringil, sest tema auto prügist puhastamine võttis aega. See viis Antonelli liidriks, kes küsis 44. ringil raadios, kas peab briti uuesti mööda laskma, aga Mercedese otsus oli jätta asjad nii nagu on.

Total frustration for George He loses time in the pit lane and, crucially, the lead to his team mate #F1 #QatarGP https://t.co/8wy4eb7WgB — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

See tõi Antonellile karjääri kümnenda MK-etapivõidu - saavutus, milleni ta jõudis oma 46. etapil. Kiiremini on seda suutnud vaid Alberto Ascari (20 etappi), Juan Manuel Fangio (24), Jacques Villeneuve (30), Jim Clark (32) ja Lewis Hamilton (45).

Teisena lõpetanud Russell kaotas Antonellile 31,476 sekundiga. Pjedestaalile mahtus ka Oscar Piastri (McLaren; 33,017), kellele järgnesid Max Verstappen (Red Bull; +34,254), Lando Norris (McLaren; +39,131) ja Hamilton (Ferrari; +57,518).

THE POINTS SCORERS IN QATAR #F1 #QatarGP https://t.co/dorqIhEfUj — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Antonelli juhib viimase etapi eel sarja 402 punktiga ja asjad on paigal ka teise koha osas (Verstappen; 304 punkti), kuid järgnevalt tuleb tihedam rivi: Hamilton (267 punkti), Russell (264), Norris (264) ja Charles Leclerc (Ferrari; 250).