Gauffist jagu saanud Noskova kindlustas endale koha poolfinaalis
Tennise naiste aastalõputurniiril Indian Wellsis kindlustas esimesena endale koha poolfinaalis tänavu Wimbledoni slämmiturniiri võitnud tšehhitar Linda Noskova (WTA 8.).
Alagrupi esimeses matšis Marta Kostjuki (WTA 10.) 6:2, 6:4 tulemusega alistanud Noskova võitis läinud ööl oma teises matšis Coco Gauffi (WTA 4.) 6:3, 6:3. Noskova murdis Gauffi pallingu kokku viiel korral, sealjuures neli korda avasetis.
Gauff, kellel on avamängust kirjas 6:4, 6:7 (5), 6:2 võit Jessica Pegula (WTA 5.) üle, peab edasipääsuks poolfinaali viimases alagrupimatšis alistama Kostjuki. Pegula sai läinud ööl Kostjukist jagu 6:2, 7:5, mis tähendas, et ukrainlanna piirdub alagrupifaasiga.
Kolmapäeval lähevad teises alagrupis omavahel vastamisi Elina Svitolina (WTA 6.) - Karolina Muchova (WTA 7.) ning Arina Sabalenka (WTA 2.) - Mirra Andrejeva (WTA 3.). Avavoorust on võit kirjas Sabalenkal ja Andrejeval.
Toimetaja: Henrik Laever