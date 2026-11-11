Gauffist jagu saanud Noskova kindlustas endale koha poolfinaalis

Alagrupi esimeses matšis Marta Kostjuki (WTA 10.) 6:2, 6:4 tulemusega alistanud Noskova võitis läinud ööl oma teises matšis Coco Gauffi (WTA 4.) 6:3, 6:3. Noskova murdis Gauffi pallingu kokku viiel korral, sealjuures neli korda avasetis.

Gauff, kellel on avamängust kirjas 6:4, 6:7 (5), 6:2 võit Jessica Pegula (WTA 5.) üle, peab edasipääsuks poolfinaali viimases alagrupimatšis alistama Kostjuki. Pegula sai läinud ööl Kostjukist jagu 6:2, 7:5, mis tähendas, et ukrainlanna piirdub alagrupifaasiga.

Kolmapäeval lähevad teises alagrupis omavahel vastamisi Elina Svitolina (WTA 6.) - Karolina Muchova (WTA 7.) ning Arina Sabalenka (WTA 2.) - Mirra Andrejeva (WTA 3.). Avavoorust on võit kirjas Sabalenkal ja Andrejeval.