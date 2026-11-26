Veerandfinaalis läheb Malõgina vastamisi viienda asetusega hollandlanna Suzan Lamensiga (WTA 182.), kes alistas tšehhitari Alena Kovackova (WTA 292.) 6:4, 6:3.

Malõgina oli tagaajaja rollis ainult esimese seti alguses. Vladson alustas matši servimurdega, aga Malõgina vastas kohe omapoolse servimurdega.

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