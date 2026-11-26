Malõgina pääses Slovakkias kindla võiduga edasi
Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 300.) jõudis Slovakkias Trnavas toimuval W75 kategooria ITF-i turniiril kaheksa parema sekka.
Avaringis teise paigutusega tšehhitar Linda Fruhvirtova (WTA 168.) alistanud Malõgina sai teises ringis 6:3, 6:1 jagu Leedu päritolu Usbekistani esindajast Laima Vladsonist (WTA 608.).
Malõgina oli tagaajaja rollis ainult esimese seti alguses. Vladson alustas matši servimurdega, aga Malõgina vastas kohe omapoolse servimurdega.
Veerandfinaalis läheb Malõgina vastamisi viienda asetusega hollandlanna Suzan Lamensiga (WTA 182.), kes alistas tšehhitari Alena Kovackova (WTA 292.) 6:4, 6:3.
Toimetaja: Henrik Laever