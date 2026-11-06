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Ameeriklaste duellis jäi peale Shelton

Tennis
Ben Shelton
Ben Shelton Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Pariisis toimuval ATP kõrgeima kategooria tenniseturniiril läksid veerandfinaalis vastamisi ameeriklased Ben Shelton (ATP 4.) ja Tommy Paul (ATP 14.), seekord jäi peale noorem mees.

Shelton ja Paul läksid reedesele vastasseisule vastu olukorras, kus omavahelises seerias olid mõlemad mehed teeninud kaks võitu. 24-aastane Shelton võitis avaseti 6:4, aga viis aastat vanem Paul vastas samaga ning viis veerandfinaali otsustavasse setti. Shelton läks seal murde toel aga juhtima 4:1 ning enam tagasi ei vaadanud, vormistades 6:4, 4:6, 6:3 võidu.

Shelton lajatas tunni ja 47 minutit kestnud matši jooksul vastasele lausa 19 serviässa, Paul sai kirja seitse ässa. Shelton patustas ühe topeltveaga, Pauli arvele jäi neli tükki. Shelton võitis esimeselt servilt 76-protsendilise eduga (Paul 85%) ja teiselt servilt 71-protsendilise eduga (Paul 47%). Murdevõimalusi kogunes võitjal neli ja ta realiseeris neist kaks, Paul realiseeris oma ainsa võimaluse.

Karjääri kolmandat Master-sarja turniiri võitu jahtiv Shelton kohtub poolfinaalis kas prantslase Luca van Assche' (ATP 47.) või austraallase Rinky Hijikataga (ATP 83.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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