Pariisi Mastersi võitja selgitavad Alcaraz ja Shelton

Alcaraz alistas nelja parema seas 6:4, 6:4 norraka Casper Ruudi (ATP 23.) ja pikendas oma võiduseeria kaheksamänguliseks. Hispaanlane ei seisnud silmitsi ühegi murdepalliga ning realiseeris ise mõlemas setis ühe murdevõimaluse. Ta jõudis kõrgeima kategooria ATP turniiril finaali 11. korda.

"See turniir on minu jaoks väga raskelt kulgenud. Tegelikult iga kord, kui siin mängin, on mul raskusi. Ma ei ole varem veerandfinaalist kaugemale jõudnud. Tunnen, et olen võrreldes varasemate aastatega palju värskem, näljasem ja ambitsioonikam," rääkis Alcaraz matši järel.

Shelton pidi veidi rohkem vaeva nägema, et saada poolfinaalis jagu turniiri suurüllatajast, prantslasest Luca Van Asschest (ATP 47.) 5:7, 6:3, 6:4. "Luka mängis väga hästi. Mina kippusin liiga jõuliseid lööke tegema. Mängu edenedes leidsin ise suurepärase rütmi ja muutusin iga punktiga üha paremaks," sõnas Shelton.

Alcaraz ja Shelton on varem omavahel vastamisi läinud neljal korral. Esimesed kolm vastasseisu võitis Alcaraz, kuid paar kuud tagasi toimunud USA lahtistel jäi Shelton veerandfinaalis peale numbritega 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7).