X!

Pariisi Mastersi võitja selgitavad Alcaraz ja Shelton

Tennis
Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Pariisis toimuval ATP Masters-sarja tenniseturniiril kohtuvad pühapäeval finaalis teisena asetatud Carlos Alcaraz (ATP 3.) ja kolmandana asetatud Ben Shelton (ATP 4.).

Alcaraz alistas nelja parema seas 6:4, 6:4 norraka Casper Ruudi (ATP 23.) ja pikendas oma võiduseeria kaheksamänguliseks. Hispaanlane ei seisnud silmitsi ühegi murdepalliga ning realiseeris ise mõlemas setis ühe murdevõimaluse. Ta jõudis kõrgeima kategooria ATP turniiril finaali 11. korda.

"See turniir on minu jaoks väga raskelt kulgenud. Tegelikult iga kord, kui siin mängin, on mul raskusi. Ma ei ole varem veerandfinaalist kaugemale jõudnud. Tunnen, et olen võrreldes varasemate aastatega palju värskem, näljasem ja ambitsioonikam," rääkis Alcaraz matši järel.

Shelton pidi veidi rohkem vaeva nägema, et saada poolfinaalis jagu turniiri suurüllatajast, prantslasest Luca Van Asschest (ATP 47.) 5:7, 6:3, 6:4. "Luka mängis väga hästi. Mina kippusin liiga jõuliseid lööke tegema. Mängu edenedes leidsin ise suurepärase rütmi ja muutusin iga punktiga üha paremaks," sõnas Shelton.

Alcaraz ja Shelton on varem omavahel vastamisi läinud neljal korral. Esimesed kolm vastasseisu võitis Alcaraz, kuid paar kuud tagasi toimunud USA lahtistel jäi Shelton veerandfinaalis peale numbritega 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

12:41

Pariisi Mastersi võitja selgitavad Alcaraz ja Shelton

10:08

Tamm pidi finaalis vastu võtma kaotuse

07.11

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

07.11

Tamm alistas Hiinas endise maailma 139. reketi ja jõudis finaali

07.11

Tenniserahvas valis aasta parimateks Lajali ja Neeli

07.11

Kaks matšpalli päästnud Alcaraz pääses Mastersil nelja hulka

06.11

Anikina peab vigastuse tõttu aastalõputurniiri finaalist loobuma

06.11

Ameeriklaste duellis jäi peale Shelton

06.11

Treeneriga koostöö lõpetanud Sinner lõi käed rootslasega

06.11

Järjekordse asetatud mängija alistanud Tamm jõudis Hiinas veerandfinaali

06.11

Fritz säilitas lootuse finaalturniirile pääseda, ees ootab Alcaraz

06.11

Carol Plakk kaotas võitlusliku mängu, kuid pääseb WTA edetabelisse

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Tamm alistas kindlalt endise juunioride esireketi

04.11

Zverev sai esimeses mängus esireketina ajaloolise kaotuse

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:41

Pariisi Mastersi võitja selgitavad Alcaraz ja Shelton

12:14

TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis kohtub maailma tippkoondisega

11:55

Venemaa hokinoored puksivad norrakad juunioride MM-ilt välja

11:12

Vanameister Curry hiilgas ja Warriors jälle võitis

10:44

Pärnu leegionär õppis eesti keele selgeks: esimesed aastad olid rasked

10:08

Tamm pidi finaalis vastu võtma kaotuse

09:45

Man City kaotas Inglismaa kõrgliigas juba kolmanda mängu järjest

09:12

Konontšuk kerkis võidumängus Rostocki resultatiivseimaks

08:34

Norris võitis Brasiilias vihmase kvalifikatsiooni

08:00

Werderi kaotuseta seeria lõppes

07.11

Käsipallikoondis kohtub tõelise tipuga: peame mängima oma parimat mängu

07.11

Merily Väster tuli noorte olümpial rannamaadluses seitsmendaks

07.11

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

07.11

Eesti väravavaht: meil oli palju noori, aga suutsime ikka taset säilitada

07.11

ETV spordisaade, 7. november

07.11

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks Uuendatud

07.11

Raske graafiku küüsis Kuusmaa: natuke jäi korvpallimõistusest puudu Uuendatud

07.11

Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka Uuendatud

07.11

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

07.11

Cyclo-crossi maailmameister võitis ka EM-tiitli, Allik debüüdil 27.

loetumad

07.11

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks Uuendatud

07.11

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

07.11

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

07.11

Eneli Jefimova teenis USA-s kolm võitu ja aitas oma ülikooli tiitlini

07.11

Poola meedia: Hugo Toom liitub Poola kõrgliigaklubiga

07.11

Kristaps Porzingis võtab tervise tõttu NBA-st aja maha

07.11

Maailma tippkoondis korraldas enne mängu Eestiga rekordilise väravatesaju

07.11

Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka Uuendatud

07.11

Doncici viskekontsert tõi LA Lakersile võidu, heas hoos ka San Antonio

06.11

Tribuntsov püstitas Poolas uue rahvusrekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo