Kristjan Tamm alustas üksikmängu kindla võiduga

Esimese murde tegi Tamm kohtumise neljandas geimis ja hoidis oma servi seti lõpuni, kuigi korra oli pisut raskusi, kui Tamm jäi seisul 4:2 taha 0:30. Kuid murdepalli vastane ei teeninud ja seda ka teises setis mitte. Teises setis läks Tamm kohe murdega ette ja enam mingeid probleeme polnud. Tamm lõi seitse ässa ja sai esimest servi sisse 67-protsendiliselt, vahendab Tennisnet.ee.

Teises ringis kohtub Tamm teisena asetatud poolaka Filip Peliwoga (ATP 600.), kellega koos ta teisipäeval paarismängu avaringis kaotas.