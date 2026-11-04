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Kristjan Tamm alustas üksikmängu kindla võiduga

Tennis
Kristjan Tamm.
Kristjan Tamm. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Maanshani (Hiina) World Tennis M15 turniiril alistas Kristjan Tamm (ATP 1118.) avaringis ameeriklase Jordan Chiu (ATP 1862.) 6:3, 6:2.

Esimese murde tegi Tamm kohtumise neljandas geimis ja hoidis oma servi seti lõpuni, kuigi korra oli pisut raskusi, kui Tamm jäi seisul 4:2 taha 0:30. Kuid murdepalli vastane ei teeninud ja seda ka teises setis mitte. Teises setis läks Tamm kohe murdega ette ja enam mingeid probleeme polnud. Tamm lõi seitse ässa ja sai esimest servi sisse 67-protsendiliselt, vahendab Tennisnet.ee.

Teises ringis kohtub Tamm teisena asetatud poolaka Filip Peliwoga (ATP 600.), kellega koos ta teisipäeval paarismängu avaringis kaotas.

Toimetaja: Henrik Laever

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